Bursaspor deplasmanda Somaspor'la karşılacak

Üst üste üç maç kaybeden Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında deplasmanda Somaspor’la karşılaşacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda Somaspor’la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Ahmet Ecevit yönetecek. Ecevit’in yardımcılığını Serdar Osman Akarsu ve Mehmet Dura yapacak. Dördüncü hakem ise Celal Bayraklı olacak. Ateş hattından kurtulmak isteyen ve üst üste üç maç kaybeden Bursaspor, deplasmanda galip gelip taraftarını bir nebze olsun sevindirmek istiyor. 11. sırada bulunan Somaspor ise play-offları zorlayacak puan ve puanları alabilmek için sahaya çıkacak.