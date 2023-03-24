Bursaspor deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. haftasında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 14.00’te Tarsus İlçe Stadı’nda oynanacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Bursaspor deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Tarsus İlçe Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılığını Nezihi Aytar ve Muhammed Munir Dadıyapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Demirtaşolacak. Bursaspor, küme düşme potasındaki rakibini yenerek ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Ev sahibi ekip 17, yeşil-beyazlı takım ise 14. sırada yer alıyor. Bu arada Tarsus İlçe Stadı’ndaki koltuk ve bakım faaliyetleri sebebiyle mücadele seyircisiz oynanacak.