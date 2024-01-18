Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder'den kongreye büyük çağrı

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Bursaspor’u seven herkesi olağanüstü genel kurula davet ederken, “Tüm paydaşlarımız ile birlikte mülki erkanının da şehrin takımına sahip çıkacağına yürekten inanıyoruz” dedi.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, olağanüstü kongre öncesi çağrıda bulundu. Sakder, “Değerli Bursasporlular, 20 Ocak Cumartesi saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Seçimli, İdari ve Mali Genel Kurulumuz, hava şartları göz önünde bulundurularak Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi - Orhangazi Salonu’na alınmıştır. Denetim ve hukuk kurulları için bağımsız tek liste başvurusu yapıldığından bu kurullarımız açık oylama ile belirlenecektir. İki başkan adayının yarışacağı yönetim kurulu listeleri için ise kapalı oylama gerçekleştirilecek ve yenilenen tüzüğümüz gereği oylar ilk defa sandık kurulları tarafından sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Sakder, konuşmasına şöyle devam etti:

“Eski başkanlarımız başta olmak üzere, geçmiş dönemlerde görev yapmış yöneticilerimiz ve oy hakkı bulunan her üyemizi Genel Kurulda iradelerini sandığa yansıtmak üzere bir kez daha davet ederken; Bursa’nın mülki erkanı, belediye başkanları ve adayları, oda - borsa ve organize sanayi bölgesi başkanlarımızı da misafirimiz olarak kongremize bekliyoruz. Seçimli Genel Kurul akabinde tüm paydaşlarımız ile birlikte mülki erkanının da şehrin takımına sahip çıkacağına yürekten inanıyoruz.”