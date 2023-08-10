Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder notere gitti

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, Başkan Recep Günay’ın teslim almadığı evrakları noter kanalıyla tekrar kulübe gönderdi.

Bursaspor taraftarı, yeşil-beyazlı kulübün Olağanüstü Genel Kurul’a gitmesi için topladığı imzaları geçtiğimiz hafta Divan Kurulu’na teslim etmişti. Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder de üye kabul sicil kurulu inceleme sonuç tutanağını ve Divan Başkanlık Kurulu yazısını Başkan Recep Günay’ın teslim almadığını üç gün önce açıklamıştı. Bunla ilgili olarak da Sakder, tüzük gereği yapılması gerekeni yaparak bugün notere gitti. Bursaspor Divan Başkanın Galip Sakder, 23. Noter kanalıyla gerekli evrakları kulübe hızlandırılmış şekilde tekrar gönderdi.