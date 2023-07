Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, Recep Günay'ı istifaya davet etti

Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Recep Günay’ı sözünü tutmamakla itham ederek, “Bursaspor önünü açmak için sözünüzü tutup bir an evvel istifa edin, Bizim ananevimizde söz namustur” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder’in açıklaması şu şekilde: "Son yapılan genel kuruldan evvel Başkan adaylarının divan kuruluna listeleri vermeye geldiklerinde Recep Günay ile Raşit Barışıcı yaptığımız görüşmelerde, iki başkan adayı da Bursaspor’a destek vermek içn aday olduklarını ve Bursaspor’a daha fazla destek verecek ve tüm Bursa’nın kabul edeceği her adayın da önünü açacağını her toplantıda dile getirmişti. Recep Günay, ikili yaptığımız görüşmelerde, hem Divan Kurulu’na listeleri vermeye geldiğinde bilhassa Ali Ay ile kendisininde görüştüğünü Ali Ay aday olduğunda hemen gereğini yapacağını açıklamasına rağmen, Genel Kurul’da defalarca dile getirdiğinden ben de verdiği söze güvenerek her yerde ve basında Bursaspor’a destek verecek, tüm Bursa’nın kabul edeceği başkan adayı için istifa edeceğini dile getirmiştim. Üzülerek takip ediyorumki bir an evvel adaylığını açıklayan Ali Ay’a destek verip en kısa zamanda genel kurula gitmek için istifasını açıklıyacağına, geçmiş dönemlerdeki bir takım dosyalar hakkında ithamlarda bulunmaya başlamıştır.”

“Bursaspor zarar görmüştür”

Recep Günay’ı istifaya davet eden Sakder, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ali Ay başkandan sonra kaç genel kurul geçirdik, sözünü ettiğiniz konularda şikayetçi olunması için kimsenin başkan olmasına gerek yok. Her üyenin kendi adını mahkemeye vermeye hakkı selayeti vardır. Ali Ay’ı ve dönemini eleştirirken kullanmış olduğu hatalı cümleler sonrası bütün ulusal ve uluslararası medyada, ’Bursaspor liglerde mücadele edemeyecek’ haberleri kurumsal kimliğe büyük zarar vermiştir. Bütün televizyon kanalları, ajanslar ve gazeteler bu haberi paylaşırken kulüp bu konuyla ilgili hiç bir açıklamada bulunmaması kafalarda soru işareti oluşturmuştur. Günay sonrasında ulusal bir televizyona bağlanıp, ‘Bu sezon lige katılacağız ama önümüzdeki sezon lisanslandırma yapamayacağız ve liglerde mücadele edemeyeceğiz’ açıklaması ise akla, mantığa ve gerçekliğe uzak bir paylaşımdır. Bu haberler sonrasında Türkiye’nin 5. şampiyonu Bursaspor, büyük zarar görmüştür. Bursaspor önünü açmak için sözünüzü tutup bir an evvel istifa edin, Bizim ananevimizde söz namustur.”