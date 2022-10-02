Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder: 'Yönetime sahip çıkılmalı'

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yönetim kurulu adına açıklamada bulundu. Sakder, kongre kararı alan yönetime sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bursaspor’un Esenler Erokspor yenilgisinin ardından yaşanan gelişmeler ile ilgili Bursaspor Divan Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder bir açıklama yaparak camiayı sükunete davet etti. Maçtan sonra olağanüstü genel kurul kararı alan Bursaspor Yönetim Kurulu’na bu zor şartlarda sahip çıkılmasını isteyen Galip Sakder, "Tarihinin en zor günlerini yaşayan Bursaspor’a sahip çıkılmasını her zaman her ortamda dile getirdik. Divan Yönetim Kurulu olarak yaptığımız tüm çabalarımız ve girişimlerden sonra bugünlere geldik. Yaptığımız hamleler sonucunda kulübün sahipsiz kalmamasını sağladık. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Ancak son maçta yaşanan olaylar, tribünlerden gelen tepkiler sonunda Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı almaya zorlanmış ve kulüp yeni bir kaosa sürüklenmiştir” dedi.

“Ciddi adaylar göreve soyunmalıdır"

Amedspor maçında yaşanan olayların kabul edilmeyeceğini de kaydeden Galip Sakder, rakip takıma verilen cezaların ise kabul edilemeyecek boyutta olduğunu söyledi. Erokspor maçında da bir hakem faciasının yaşandığının altını çizen Sakder, “Bursaspor’un maalesef sahipsiz bırakıldığı imajı yaratılmak istenmektedir. Ancak Bursaspor büyük bir camiadır. Engebeli, virajlı yollardan her zaman çıkmasını bilmiştir. Bugün için elimizdeki malzeme bu. Olağanüstü Genel Kurul kararından sonra ortaya çıkacak başkan adaylarına bakacağız. Bursaspor’un özellikle maddi açıdan içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarabilecek adaylara ihtiyacı vardır. Seçildikten sonra bunlardan haberimiz yoktu bahanelerini üretmeyecek Bursaspor’u her konuda düzlüğe çıkarabilecek ciddi adaylar bu ciddi göreve soyunmalıdırlar” şeklinde konuştu.

“Bursaspor yönetimine aday bile bulamayabiliriz”

Başkalarını eleştirirken, aynı hatalara Bursaspor Kulübü olarak kesinlikle düşülmemesinin gerektiğini açıklayan Sakder, “Büyük Bursaspor camiasına ve taraftarına bu konuda da büyük görevler düşmektedir. Bu camia her olumsuzlukta yönetimi istifaya davet etmemelidir. Geçmişte bu davranışlardan rahatsız olarak kulübün önünden dahi geçmeyen yöneticiler bilinmektedir. Bu kriz döneminde biraz daha sakin ve akılcı olmalıyız. Bütün bu olumsuz şartlar devam ettiği taktirde Bursaspor yönetimine talip olacak aday bile bulamayacağız” dedi.