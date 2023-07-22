Bursaspor Divan Kurulu harekete geçti

Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve Başkan Yardımcısı Levent Batur, taraftar grubu Teksas’ın başlatmış olduğu imza kampanyasına katıldı. Mevcut Başkan Recep Günay ve yönetiminin almak istemediği kongre kararı alınmaya çalışılıyor.

Bursaspor Divan Kurulu da Olağanüstü Kongre için harekete geçti. Mevcut Başkan Recep Günay’ın verdiği sözleri tutmaması üzerine dün yapılan açıklamada yönetimi istifaya davet eden Divan Başkanı Galip Sakder, bugün önemli bir adım daha attı. Yardımcısı Levent Batur ile birlikte Teksas’ın başlatmış olduğu imza kampanyasına destek vermek için Atatürk Stadı’ndaki bölgeye giden Sakder, üyeleri de imza atmaya davet etti. Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder ayrıca bir an önce kongreye gidilmesi gerektiğini de vurguladı.