Bursaspor-Diyarbekirspor maçı biletleri satışa çıkıyor
Bursaspor-Diyarbekirspor maçı biletleri saat 13.00'te satışa çıkıyor. Fiyatlar 50 TL ile 300 TL arasında değişiyor.
Bursaspor-Diyarbekirspor maçı biletleri saat 13.00’te satışa çıkıyor. Fiyatlar 50 TL ile 300 TL arasında değişiyor.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“20 Aralık Çarşambagünü saat 14.00’de Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Diyarbekirspor maçı biletleri bugün saat 13.00 itibariyle satışa çıkıyor. Bilet fiyatımız şu şekilde:
Güney Kale Arkası Tribünü: 50 TL
Doğu Üst Tribünü: 100 TL
Doğu Alt Tribünü: 130 TL
VIP Tribünü: 200 TL
Batı Alt Tribünü: 250 TL
1963 Tribünü: 300 TL