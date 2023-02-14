Bursaspor, EuroCup'ta sezonu siyah formayla tamamlayacak

Frutti Extra Bursaspor, depremlerde hayatını kaybedenler anısına EuroCup’ta sezonun geri kalan maçlarında siyah formayla parkeye çıkacaklarını açıkladı.

EuroCup’ta Türkiye’yi temsil eden Bursaspor, EuroCup yönetimiyle yaptığı görüşmeler neticesinde, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından hayatını kaybeden vatandaşların anısına sezonun geri kalanında siyah formayla parkeye çıkacaklarını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün EuroCup yönetimi ile yaptığı görüşmeler ve alınan izinler neticesinde sezonun geri kalanındaki maçlarımızda siyah formamızla parkede olacağız. Bu konuda gerekli hassasiyeti gösteren ve tüm maçlarımızda siyah forma giymemize müsaade eden EuroCup yönetimine teşekkür ederiz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.