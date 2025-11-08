Bursaspor, Gebzespor deplasmanına hazır

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gebzespor maçı hazırlıklarını tamamladı. Başkan Enes Çelik, Gebzespor’a gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Pas oyunlarıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, bugün Gebze’ye hareket etti.

Gebze’ye giden kamp kadrosu

Bursaspor’un Güzide Gebzespor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Anıl Atağ, Kerem Matışlı, Salih Fidan, Ertuğrul Ersoy, Batuhan Yayıkcı, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Alperen Babacan, Hamza Gür, Barış Gök, Enes Kaya, Musa Çağıran, Sefa Narin, Hakkı Türker, Tunahan Ergül, Zeki Dursun, Ahmet Hakan Atış, Ali Kerim Yıldız, İlhan Depe, Sertaç Çam, Ertuğrul İ. Furat ve Muhammet Demir.

"Dostluk içinde güzel bir maç olsun"

"Yarın oynanacak Güzide Gebzespor - Bursaspor karşılaşması öncesinde, Gebzespor camiasının hem kulübümüze hem de taraftarlarımıza göstermiş olduğu samimi ve kardeşçe tavır için teşekkür ediyorum. Başta Gebzespor Kulübü Başkanı Sayın Yusuf Öztürk olmak üzere tüm yönetimine şükranlarımı sunuyor, dostluk içinde güzel ve keyifli bir karşılaşma olmasını diliyorum."

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yaptığı açıklamayla karşılaşmanın dostane atmosferde geçmesini diledi.