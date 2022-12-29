Bursaspor günü çift idmanla tamamladı

Bursaspor bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla günü tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hücum-savunma çalıştı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, bu akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas oyunları ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde iki gruba ayrılarak hücum-savunma çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.