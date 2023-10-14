Bursaspor günü çift idmanla tamamladı
Bursaspor günü çift idmanla tamamladı.Yeşil-beyazlılar akşam çalışmasında hücum ve savunma çalıştı.
Bursaspor günü çift idmanla tamamladı.Yeşil-beyazlılar akşam çalışmasında hücum ve savunma çalıştı.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 9. haftasında deplasmanda konuk olacağı Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde hücum-savunma geçiş oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktikçalışmalaryaparak tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına Pazartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.