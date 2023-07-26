Bursaspor, günün ilk idmanını gerçekleştirdi
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.
Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanını salonda gerçekleştirdi.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular salonda kuvvet çalışmaları yaptı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.