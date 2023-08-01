Bursaspor hazırlık maçında Gaziantep FK ile berabere kaldı

TFF 2. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor ilk hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezona hazırlanan Bursaspor ilk hazırlık maçında Türkiye Futbol Federasyonu’nun İstanbul’daki Riva Tesisleri’nde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bursaspor’da sakatlığı bulunan Furkan Emre Ünver’in forma giymediği maçta sahada takım kaptanı olarak Çağatay Yılmaz yer aldı.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Gündüz sahaya; Deniz Aydın, Ertuğrul Kurtuluş, Kerem Kök, Eren Tunalı, Ozan İsmail Koç, Barış Dalkıran, Emre Tepegöz, Bilal Güney, Eren Güler, Çağatay Yılmaz ve Berat Altındiş 11’i ile çıktı. Karşılaşmaya defansif bir oyun anlayışı ile başlayan yeşil-beyazlı takım, pozisyon üretmekte zorlandı. Rakip ataklarında ise sahneye kaleci Deniz Aydın çıktı ve etkili kurtarışlarıyla dikkat çekti. İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci devresinde farklı bir 11’le mücadele eden Bursaspor, daha aktif bir futbol ortaya koydu. Kalesini iyi savunan yeşil-beyazlı takım, Süper Lig ekibi Gaziantep FK’ya karşı mücadeleci bir oyun ortaya koymayı başardı. 90 dakika boyunca gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sona erdi.