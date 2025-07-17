Bursaspor hazırlık maçında U19'u mağlup etti

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Bursaspor, günün ikinci antrenmanında U19 Takımı ile yaptığı maçı Ertuğrul İdris Furat'ın golüyle kazandı.

Bursaspor hazırlık maçında U19'u mağlup etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-
tulip-banner-

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Bursaspor, günün ikinci antrenmanında U19 Takımı ile yaptığı maçı Ertuğrul İdris Furat’ın golüyle kazandı.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde devam etti. Günün ikinci antrenmanı niteliğindeki çalışmada, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde A Takım ile U19 Takımı arasında antrenman maçı oynandı. Tempolu geçen karşılaşmayı A Takım, Ertuğrul İdris Furat’ın attığı golle 1-0 önde tamamladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.