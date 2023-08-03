Bursaspor hücum çalıştı
Bursaspor, günün ilk antrenmanında hücum çalıştı.
Bursaspor, günün ilk antrenmanında hücum çalıştı.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabahsaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas drilleri ve hücum varyasyonları yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar ile tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.