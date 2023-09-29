Bursaspor hücum ve savunma çalıştı

Bursaspor'da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan taktik idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar hücum ve savunma çalışmasına ağırlık verdi.

Bursaspor hücum ve savunma çalıştı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursaspor’da Beyoğlu Yeni Çarşı maçı hazırlıkları bugün yapılan taktik idmanla devam etti. Yeşil-beyazlılar hücum ve savunma çalışmasına ağırlık verdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 6. haftasında deplasmanda konuk olacağı Beyoğlu Yeni Çarşı Belediyespor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde hücum-savunma geçiş drilleri yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı