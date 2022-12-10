Bursaspor ilk 9'u yenemedi

Bursaspor, puan cetvelinde ilk 9 basamağı oluşturan takımlara karşı oynadığı maçlarda hiç galip gelemezken, sadece 2 puan çıkartabildi.

TFF 2. Lig’de zorlu günler geçiren Bursaspor, zirve yarışı veren takımlara karşı varlık gösteremiyor. Nitekim yeşil-beyazlı takım puan cetvelinde ilk 9 sırayı oluşturan hiçbir takımı yenemedi. Bursaspor, 9 maçta 7 mağlubiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Timsah, puan durumundaki sıralamaya göre, Şanlıurfaspor’a 2-0, Esenler Erokspor’a 3-0, Amed Sportif’e 2-0, Çorum FK’ya 2-1, 24Erzincanspor’a 2-0, Afyonspor’a 1-0, Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, 5. sıradaki Ankaraspor’la 1-1, 9. sıradaki Düzcespor’la ise 0-0 berabere kalarak hanesine puan yazdırdı.