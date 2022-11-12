Bursaspor, İzmir'e hareket etti

Bursaspor, yarın oynayacağı Menemen FK maçı için İzmir'e hareket etti. Sakatlığı bulunan Enver Cenk Şahin de kafilede yer aldı.

Bursaspor, İzmir'e hareket etti
Editör
EditörEditör
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Bursaspor, yarın oynayacağı Menemen FK maçı için İzmir’e hareket etti. Sakatlığı bulunan Enver Cenk Şahin de kafilede yer aldı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’de yarın oynanacak olan Menemen FK maçı için yola çıktı. Yeşil-beyazlı kafile sabah saatlerinde İzmir’e giderken en çok merak edilen konu kaptan Enver Cenk Şahin’in kafilede yer alıp almamasıydı. Tecrübeli futbolcu, Menemen FK maçı kafilesinde yer alarak Bursaspor taraftarını mutlu etti. Bilindiği gibi Enver, geçtiğimiz günkü idmanda sakatlanmış dünkü çalışmada ise düz koşu yapmıştı. Bursaspor’un son antrenmanını İzmir’de yapması bekleniyor.

Bursaspor, İzmir'e hareket etti
Bursaspor, İzmir'e hareket etti