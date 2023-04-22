Bursaspor kafilesi, Isparta'ya hareket etti

Bursaspor kafilesi yarın oynanacak olan Isparta 32 Spor maçı için Isparta'ya hareket etti.

Bursaspor kafilesi, Isparta'ya hareket etti
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Bursaspor kafilesi yarın oynanacak olan Isparta 32 Spor maçı için Isparta’ya hareket etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında yarın deplasmanda Isparta 32 Spor’la karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Isparta’ya hareket etti. Bir günlük bayram izni sonrası Isparta’ya giden yeşil-beyazlı kafilede morallerin yerinde olduğu gözlendi. Isparta 32 Spor - Bursaspor maçı yarın saat 15.00’te oynanacak.