Bursaspor kaldığı yerden devam etti
Sıcaktan dolayı dün akşam idman yapamayan Bursaspor'da hazırlıklar bu sabah yapılan çalışma ile devam etti.
Sıcaktan dolayı dün akşam idman yapamayan Bursaspor’da hazırlıklar bu sabah yapılan çalışma ile devam etti.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular antrenmanı MAS koşularıyla tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.