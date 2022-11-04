Bursaspor kampa girdi

Düzcespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yarınki maç saatine kadar kampa girdi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki mücadele saat 14.00’te başlayacak.

TFF 2. Lig’in 13. haftasında sahasında Düzcespor ile karşılaşacak Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, basına kapalı olan idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.