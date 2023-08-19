Bursaspor kendi arasında maç yaptı

Bursaspor bu akşamki idmanda kendi arasında maç yaptı.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını akşamsaatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular iki gruba ayrılarak kendi arasında antrenman maçı yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına 21 Ağustos Pazartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.