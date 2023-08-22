Bursaspor kendi sahasında maç oynayamayacak

Timsah Park'ın zeminiyle alakalı yaşanan sorundan dolayı Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu maçı Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak.

Bursaspor kendi sahasında maç oynayamayacak
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Timsah Park’ın zeminiyle alakalı yaşanan sorundan dolayı Bursaspor-Yeni Mersin İdman Yurdu maçı Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynanacak.

Timsah Park’ın çimlerinde yaşanan sıkıntıdan dolayı Bursaspor maçlarını zemin düzelene kadar evinde oynayamayacak. Böylesine bir durumu tarihinde ilk kez yaşayan Bursaspor, TFF 2. Lig’in 1. haftasında pazar günü oynayacağı maçı Minareli Çavuş Spor Tesisleri’nde oynamak zorunda kalırken, kulüpten ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden maçın oynanacağı yer resmen duyuruldu.

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