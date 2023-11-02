Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kırşehir FSK maçının hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kırşehir FSK maçının hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.