Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kırşehir FSK maçının hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 12. haftasında sahasında oynayacağı Kırşehir FSK maçının hazırlıklarına yoğun yağış altında yaptığı antrenmanla devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde dar alan oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmalar yaparak tamamladı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.