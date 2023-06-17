Bursaspor, Kubilay Sönmez'in doğum gününü kutladı
Bursaspor Kulübü, 29 yaşına giren Kubilay Sönmez için, sosyal medya hesabından kutlama mesaj yayımladı.
Bursaspor Kulübü, 29 yaşına giren Kubilay Sönmez için, sosyal medya hesabından kutlama mesaj yayımladı.
TFF 2. Lig ekiplerinde Bursaspor ile 1 sene daha kontratı bulunan Kubilay Sönmez, bugün yaş gününü kutluyor. Yeşil-beyazlı formayı başarı ile terleten Kubilay Sönmez için Bursaspor Kulübü kutlama mesaj yayımladı. Yeşil-beyazlılar, sosyal medya hesabından, "Nice Senelere Kubilay Sönmez" diyerek yeni sezon öncesi başarılar diledi.