Bursaspor Kulübü: 'Gereken mücadele Bursaspor var olduğu sürece devam edecektir'

Bursaspor Kulübü, PFDK'nın 9 maç seyircisiz oynama cezası sonrası açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü: 'Gereken mücadele Bursaspor var olduğu sürece devam edecektir'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Bursaspor Kulübü, PFDK’nın 9 maç seyircisiz oynama cezası sonrası açıklama yayımladı.

Bursaspor Kulübü, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrası PFDK’nın 9 maç seyircisiz oynama cezasına isyan etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Bu ceza bize değil tek çatı altında bir araya gelen tüm takımların vatansever taraftarlarına verilmiştir. Bilinsin ki gereken mücadele Bursaspor var olduğu sürece devam edecektir.”