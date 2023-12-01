Bursaspor Kulübü: 'Utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar'

Bursaspor Kulübü, mali kriter eksikleri isimli bir tablo yayımlayarak, “Geçmiş dönemlerde görev yapan yönetimler, yapılması gerekenleri zamanında yapsalardı bugün bunlar yaşanmayacaktı. Bu zavallılardan bazıları utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar” açıklamasında bulundu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Değerli Bursasporlular, 2018-2019 sezonundan başlayarak, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 yılları boyunca gerçekleştirilen yanlışlar, ihlaller ve ihmaller kulübü bu günlere getirdi. Eminiz ki camiamız yanlışları, ihlalleri ve ihmalleri yapanları değerlendirecektir. Geçmiş dönemlerde görev yapan yönetimler, yapılması gerekenleri zamanında yapsalardı bugün bunlar yaşanmayacaktı. Bu zavallılardan bazıları utanmadan sıkılmadan yönetime aday olmayı hayal ediyorlar. Puan silme cezasının müsebbibi olanlar, payınıza düşenleri biz biliyoruz. Siz de öğreneceksiniz. Bursaspor camiasına saygılarımızla.”