Bursaspor Kulübü, Alinur Aktaş'ı ziyaret etti

Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü, Alinur Aktaş'ı ziyaret etti
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Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Başkanımız Recep Günay, İkinci Başkanımız Metin Genç, Yönetim Kurulu üyelerimiz; Sedat Topaloğlu, Ali Ekber Kartum, Ali Rıza San ve Savaş Sefa ile birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkanımız Recep Günay, Aktaş’a isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti” ifadeleri kullanıldı.

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