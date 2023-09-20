Bursaspor Kulübü bilet fiyatlarını indirdi

Bursaspor Kulübü, Altınordu maçı bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim uyguladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

"23 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Timsah Park Stadyumu’nda oynanacak olan Altınordu maçı biletleri yarın saat 11.00 itibariyle satışa çıkıyor. Altınordu maçında taraftarımızın büyük desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı almıştır. Sahada gösterdikleri mücadele ile takdir toplayan takımımızı desteklemek adına tüm taraftarlarımızı bu maça davet ediyoruz. Kadın ve 16 yaş altı çocuklarımız için iç saha maçlarımızda Kuzey Kale Arkası Tribünümüzde yer alan maç biletleri ise 20 TL’dir.”

Altınordu maçı bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Kale Arkası Tribünü: 100 TL

Doğu Üst Tribünü: 150 TL

Doğu Alt Tribünü: 200 TL

VIP Tribünü: 350 TL

Batı Alt Tribünü: 300 TL

1963 Tribünü: 500 TL