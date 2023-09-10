Bursaspor Kulübü bilet ve kombine fiyatlarını güncelledi

Bursaspor Kulübü, Altınordu karşılaşması itibariyle bilet fiyatlarında güncelleme yapacaklarını açıkladı. Kombine fiyatları ise 500 TL olarak belirlendiği belirtildi.

Bursaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Altınordu karşılaşması itibariyle kadın ve 16 yaş altı çocuk taraftarlarımız için Kuzey Kale Arkası bilet fiyatları 10 TL, kombine fiyatları ise 500 TL olarak belirlenmiştir. Kombine alımlarının sadece gişelerden yapılması gerekmektedir.”