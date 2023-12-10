Bursaspor Kulübü hain saldırıyı unutmadı

Bursaspor Kulübü, 7 yıl önce deplasmanda oynanan Beşiktaş maçı sonrası yaşanan hain saldırıya unutmayarak bir mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü hain saldırıyı unutmadı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursaspor Kulübü, 7 yıl önce deplasmanda oynanan Beşiktaş maçı sonrası yaşanan hain saldırıya unutmayarak bir mesaj yayımladı.

Bursaspor Kulübü’nün mesajı şu şekilde: “10 Aralık 2016 tarihinde deplasmanda oynadığımız Beşiktaş maçı sonrası yaşanan hain saldırının 7. yılında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.”

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman