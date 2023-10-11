Bursaspor Kulübü, Murat Sözkesen ve Mustafa Gönder'i resmen açıkladı

Bursaspor Kulübü, yeni teknik direktörü Murat Sözkesen'i ve Sportif Direktörü Mustafa Gönden'i resmen duyurdu.

Bursaspor Kulübü, Murat Sözkesen ve Mustafa Gönder'i resmen açıkladı
Editör
EditörEditör
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Bursaspor Kulübü, yeni teknik direktörü Murat Sözkesen’i ve Sportif Direktörü Mustafa Gönden’i resmen duyurdu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüzde daha önce Teknik Menajerlik görevini yürüten Murat Sözkesen, yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde Teknik Direktörlük görevine getirilmiş olup yıllarca yeşil-beyazlı forma altında birlikte mücadele ettiği Mustafa Gönden ise kulübümüzün Sportif Direktörü olmuştur. Camiamızın bilgisine sunarız.”