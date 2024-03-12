Bursaspor Kulübü, Mustafa Dündar'ı ziyaret etti
Bursaspor Kulübü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.
Bursaspor Kulübü, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret etti.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Başkanımız Sinan Bür, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sinan Oral, Erkan Öncel, Beyhan Çalışkan, ErdinçDoğan ve M. Orhan Efe, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ımakamında ziyaret etti. Ziyaretin sonunda Başkanımız Sinan Bür, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’aisminin yazılı olduğu formamızı hediye etti.”