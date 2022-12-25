Bursaspor kuvvet çalıştı
Bursaspor bugünü çift idmanla tamamlayacak. Yeşil-beyazlılar günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Bursaspor bugünü çift idmanla tamamlayacak. Yeşil-beyazlılar günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.
Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndesürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekingözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Yeşil-beyazlılar gruplar halindesalonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.