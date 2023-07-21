Bursaspor kuvvet çalıştı

Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Yeşil-beyazlı takım sabah saatlerinde kuvvet çalışırken, akşam saatlerinde bir idman daha yapacak.

Bursaspor kuvvet çalıştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursaspor’da yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Yeşil-beyazlı takım sabah saatlerinde kuvvet çalışırken, akşam saatlerinde bir idman daha yapacak.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular ikinci bölümde sahada kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.