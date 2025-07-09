Bursaspor, Mehmet Yiğit'e veda etti
Bursaspor Kulübü, şampiyon kadroda yer alan deneyimli stoper Mehmet Yiğit'e veda etti.
Bursaspor Kulübü, şampiyon kadroda yer alan deneyimli stoper Mehmet Yiğit’e veda etti.
Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadronun önemli savunma oyuncularından Mehmet Yiğit’e veda etti.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Mehmet Yiğit’e kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.