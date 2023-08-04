Bursaspor, Melih Sağlam'la profesyonel sözleşme imzaladı
Bursaspor'un başarılı genç oyuncusu Melih Sağlam'la profesyonel sözleşme imzalandı.
Bursaspor’un başarılı genç oyuncusu Melih Sağlam’la profesyonel sözleşme imzalandı.
Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Melih Sağlam kendisini profesyonel yapan sözleşmeye imza attı. Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Asbaşkanımız Metin Genç ve Genel Sekreterimiz Savaş Sefa katıldı. Profesyonel sözleşme imzalayan futbolcumuz Melih Sağlam’a sözleşmesinin hayırlı olmasını umar, yeni sezonda başarılar dileriz.”