Bursaspor Muşspor maçı hazırlıklarına başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Muşspor maçı hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Muş Spor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Yeşil-beyazlı ekip, günü Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Ardından pas çalışmasına geçildi ve antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcuların istekli görüntüsü teknik ekibi memnun etti. Bursaspor, Muş Spor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.