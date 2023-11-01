Bursaspor PFDK'ya sevk edildi

Bursaspor, Serik Belediyespor maçı sonrası taraftarların neden olduğu kötü tezahürat ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Bursaspor PFDK'ya sevk edildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor, Serik Belediyespor maçı sonrası taraftarların neden olduğu kötü tezahürat ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü’nün 28.10.2023 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman