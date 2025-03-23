Bursaspor puan farkını tekrar açtı
TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçlarının ardından rakiplerinin puan kaybı yaşaması, Bursaspor'un puan farkını yeniden açmasını sağladı.
TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta maçlarının ardından rakiplerinin puan kaybı yaşaması, Bursaspor’un puan farkını yeniden açmasını sağladı.
Bursaspor evinde konuk ettiği Kırşehir Futbol Spor Kulübü’nü ilk yarıda bulduğu 4 golle mağlup ederken puanını 55’e yükseltti.
Ligde oynanan son 3 karşılaşmada istediği sonuçları alamayan Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan gözetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Kırşehir FSK’yı 4-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1 Grup’ta en yakın rakiplerinin puan kaybetmesi üzerine yeşil-beyazlılar puan farkını 7’ye çıkardı.
Muşspor kendi evinde Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı. Düzcespor büyük hayal kırıklığı yaşayarak Ergene Velimeşespor’a 2-0 mağlup oldu. Bursaspor’un ligde tek mağlubiyetini tattıran Belediye Kütahyaspor ise sahasında konuk ettiği Kemerkent Bulvarspor’a 2-1 mağlup olunca 25. haftanın en kazançlısı Bursaspor oldu.