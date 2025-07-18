Bursaspor sabah antrenmanında tempoyu yükseltti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, sabah antrenmanında dayanıklılık çalışmaları ve geniş alan oyunları gerçekleştirdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, sabah antrenmanında dayanıklılık çalışmaları ve geniş alan oyunları gerçekleştirdi.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirildi. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın son bölümünde geniş alan oyunları oynandı. Oyuncuların fiziksel durumu teknik heyet tarafından yakından takip edildi.
Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.