Bursaspor sahasında Düzcespor'u konuk edecek

Bursaspor, yarın sahasında Düzcespor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 13. haftasında Bursaspor yarın sahasında Düzcespor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Alper Oran yönetecek. Oran’ın yardımcılığını Arif Dilmeç ve Kurtuluş Aslan gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yusuf Alper Abalı olacak. Çıktığı 11 maçta 11 puan toplayan Bursaspor, taraftarı önünde galibiyet alarak alt sıralardan uzaklaşmak isterken, aynı sayıda maça çıkan Düzcespor’un ise 18 puanı bulunuyor.