Bursaspor sahasında Isparta 32 Spor'u konuk edecek

Bursaspor, yarın sahasında Isparta 32 Spor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelenin 14.00’da başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Isparta 32 Sporile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak.

İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Abdullah Volkan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Niyazi Atakan Ataseven ve Fatih Karatağ yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erhan Kaya olacak. Son haftalarda çıkış yakalayan yeşil-beyazlı ev sahibi ekip, taraftarı önünde de kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Bursaspor’da sakatlıkları bulunan Hasan Ayaroğlu, Samet Bozkurt ve Eren Güler forma giyemeyecek.