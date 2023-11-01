Bursaspor salonda antrenman yaptı

Bursaspor'da Kırşehir FSK maçı hazırlıkları bugün salonda yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor salonda antrenman yaptı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursaspor’da Kırşehir FSK maçı hazırlıkları bugün salonda yapılan idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 12. haftasında sahasında ağırlayacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.