Bursaspor salonda antrenman yaptı
Bursaspor'da Kırşehir FSK maçı hazırlıkları bugün salonda yapılan idmanla devam etti.
Bursaspor’da Kırşehir FSK maçı hazırlıkları bugün salonda yapılan idmanla devam etti.
Bursaspor, TFF 2. Lig’in 12. haftasında sahasında ağırlayacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı.
Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.