Bursaspor salonda çalıştı

Bursaspor bugünkü çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar güç çalıştı.

Bursaspor salonda çalıştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bursaspor bugünkü çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar güç çalıştı.

TFF 2. Lig’in 27. haftasında sahasında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan idmanda yeşil-beyazlılar salonda çalıştı.

Güç, kuvvet çalışan Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.