Bursaspor salonda çalıştı

Bursaspor'da hazırlıklar günde çift antrenmanla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, günün ilk idmanını salonda gerçekleşti.

Bursaspor salonda çalıştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursaspor’da hazırlıklar günde çift antrenmanla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, günün ilk idmanını salonda gerçekleşti.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idmanda yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarına bugün akşam yapacağı çalışmayla devam edecek.