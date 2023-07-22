Bursaspor salonda çalıştı
Bursaspor'da hazırlıklar günde çift antrenmanla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, günün ilk idmanını salonda gerçekleşti.
Bursaspor’da hazırlıklar günde çift antrenmanla devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, günün ilk idmanını salonda gerçekleşti.
Bursaspor yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla gerçekleştirdi. Teknik Direktör Yalçın Gündüz gözetiminde gerçekleştirilen idmanda yeşil-beyazlılar salonda kuvvet çalışmaları yaptı.
Bursaspor, hazırlıklarına bugün akşam yapacağı çalışmayla devam edecek.