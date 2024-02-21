Bursaspor salonda çalıştı

Bursaspor, bugün yapılan antrenmanında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor salonda çalıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursaspor, bugün yapılan antrenmanında salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 28. haftasında sahasında konuk edeceği Bucaspor 1928 maçı hazırlıklarına sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.

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