Bursaspor salonda kuvvet çalıştı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Afyonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Bursaspor salonda kuvvet çalıştı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursaspor, TFF 2. Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Afyonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın öğle saatlerinde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman