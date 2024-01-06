Bursaspor Sicil Kurulu: '136 kişi bilgimiz dışında eklendi'

Bursaspor yönetiminin 136 üyeyi kimseye sormadan ‘oy kullanabilir’ listesine eklediğini açıklayan Bursaspor Sicil Kurulu, “Bilgimiz dışında 04.01.2024 tarihinde listeye 136 kişi ilave edilerek Bursaspor kulübü resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu 136 kişinin kulübümüze üye olmadıkları için Genel Kurula katılma hakları bulunmamaktadır. Üyelerimizin bilgisine saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Sicil Kurulu’ndan yapılan açıklama şöyle: “Bursaspor Kulübü tüzüğünün 23.2/c maddesi: “Genel Kurul üye listeleri ilk toplantı tarihinden 15 gün önce Bursaspor resmî internet sitesinde yayınlanır” hükmü gereğince 13/01/2024 tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli idari ve mali genel kuruluna katılacak üye listesi 29/12/2023 tarihinde Bursaspor resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Ancak 2023 aidat borcunu 31/12/2023 tarihine kadar ödeyip oy kulanma hakkını elde eden üyeler için söz konusu yayınlanan liste 03/01/2024 tarihinde revize edilmiştir. Fakat bilgimiz dışında 04/01/2024 tarihinde bu liste 136 kişi ilave edilerek Bursaspor kulübü resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Bu 136 kişinin kulübümüze üye olmadıkları için Genel Kurula katılma hakları bulunmamaktadır. Üyelerimizin bilgisine saygıyla duyurulur.”